Cumhuriyet’in 101. yılı büyük coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet'in 101. yılı Darıca'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 2 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Darıca'da pazartesi akşamı binlerce kişinin katılımıyla fener alayı gerçekleştirildi.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da Darıcalılarla birlikte yürüdü. Bando takımı Fener Alayına renk katarken binlerce Darıcalı, Faik Şahenk İlkokulu'ndan Çınaraltı Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüyüşler yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl resmi törenleri ise salı günü Darıca İlçe Stadyumu'nda düzenlendi. Tören öncesi Darıca Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen tebrikat töreninde Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe protokolünün ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

TÖREN RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Stadyumda gerçekleşen törene ise binlerce kişi katıldı. Kaymakam Kara ve Belediye Başkanı Bıyık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen tören renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı.