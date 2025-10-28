29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı, Ankara’da coşkuyla kutlanacak. Gün boyu sürecek etkinliklerde geçit törenleri ve konserler dikkat çekecek.

Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü kutlamaları için ilk tören, devlet protokolünün katılımıyla Anıtkabir’de düzenlenecek.TBMM önünden Ulus’taki Birinci Meclis’e resmi geçit töreni yapılacak.

SOLO TÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında saat 14.30’da 1. TBMM Binası üzerinde, saat 14.40’ta ise Anıtkabir çevresinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

HP Ankara İl Başkanlığı, saat 17.00’de Ulus Atatürk Heykeli’ne çelenk koyacak. Ardından saat 17.30’da 1. Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saat 19.00’da “Zafer Genç Akademi” açılışına katılacak ve konuşma yapacak. Etkinlikte bando ve seğmen gösterileri olacak. Saat 20.30’da 1. Meclis’e Fener Alayı düzenlenecek.

Çankaya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Gün, saat 10.00’da Atapark’ta resmi tören ve Hoy-Tur Halk Dans Topluluğu’nun gösterisiyle başlayacak. Saat 11.00’de Kızılay Zafer Anıtı’nda çelenk sunumu yapılacak. Saat 12.30’da Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, Kızılay’daki Başkanlık Binası önünde kısa bir konser verecek. Saat 14.30’da bando, Bahçelievler 7. Cadde’de kortejle halkla buluşacak. Saat 16.00’da Hoy-Tur Dans Topluluğu, Kızılay’daki Başkanlık Binası önünde sahne alacak. Bando, saat 17.00’de Kuğulupark’ta performans sergileyecek. Kutlamalar, saat 20.00’de Atatürk Sanat Merkezi’nde Hakan Aysev’in sahne alacağı Cumhuriyet Bayramı Konseri ile tamamlanacak.

Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Kaymakamlığı koordinasyonunda saat 18.00’de Kaymakamlık’tan başlayacak Meşale Yürüyüşü’nün ardından, saat 19.30’da Atatürk Sahil Parkı’nda Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konseri düzenleyecek.

Beypazarı Belediyesi, saat 19.00’da TÜVTÜRK önünden başlayacak araç konvoyu gerçekleştirecek.

Yenimahalle Belediyesi, saat 20.00’de Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda Manuş Baba konseri düzenleyerek tüm vatandaşları davet etti.Etimesgut Belediyesi’nin kutlamalarında Levent Yüksel, saat 20.00’de Tunahan Kapalı Pazar Yeri’nde sahneye çıkacak.