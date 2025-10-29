YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen programa İYİ Parti Aksaray teşkilatı geniş bir katılım sağladı.

Törene İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, İl Genel Meclis Üyesi Faruk Ağır, Belediye Meclis Üyesi Sami Uyar ile birlikte il, ilçe, gençlik ve kadın kolları yöneticileri de katıldı.

Cumhuriyet coşkusunun meydanı doldurduğu törende, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara yoğun ilgi gösterdi. İYİ Parti heyeti, Aksaray protokolü ile birlikte kutlamaları takip etti ve vatandaşlarla bayramlaştı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle Aksaray Valiliğimiz tarafından düzenlenen programa katıldık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet, Türk milletinin azim ve kararlılığının en büyük eseridir. Bizler de bu emaneti ilelebet yaşatmakla mükellefiz.”

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen ise Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi değil, Türk milletinin özgür iradesinin sembolü olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Cumhuriyet, milletimizin yeniden diriliş destanıdır. Atatürk’ün bizlere bıraktığı bu kutlu mirasın anlamını her geçen gün daha derinden idrak ediyoruz. Bugün, demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıkma günüdür. İYİ Parti olarak, bu değerlerin korunması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.”

İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı:

“Cumhuriyet, eşit yurttaşlık ve özgür bir geleceğin teminatıdır. Bizler, atalarımızın büyük fedakârlıklarla kurduğu bu cumhuriyeti daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Gençlerimizle, kadınlarımızla, her kesimden vatandaşımızla birlikte, Cumhuriyetimizin 200. yılına güçlü adımlarla ilerleyeceğiz.”

Cumhuriyet Bayramı töreni, resmi geçit ve çeşitli etkinliklerle son bulurken, İYİ Parti Aksaray teşkilatı gün boyu vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.