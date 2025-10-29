YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın tarihi ve kültürel ilçesi Güzelyurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşku, gurur ve birlik içinde kutladı. İlçenin kalbi konumundaki Çarşı Meydanı’nda düzenlenen tören, vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta bayram havasına dönüştü.

Törene; Güzelyurt Kaymakamı Süleyman Arat, Güzelyurt Belediye Başkan Vekili Sancar Yeldan, Ihlara Belediye Başkanı Yunus Akar, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROGRAM SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI İLE BAŞLADI

Cumhuriyet coşkusunu yaşamak için sabahın erken saatlerinde meydanı dolduran vatandaşlar, programın açılışında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşını büyük bir gururla okudu. Ardından Kaymakam Süleyman Arat, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in Türk milletinin en büyük kazanımı olduğunu vurguladı.

Kaymakam Arat konuşmasında, “Cumhuriyetimiz; milletimizin özgürlük, bağımsızlık ve çağdaşlık yolunda attığı en büyük adımdır. Bu emaneti sonsuza dek yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN ŞİİRLER, GÖSTERİLER VE BAYRAK SELİ

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletileri, halk oyunları gösterileri ve bayrak geçişleri büyük alkış aldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, coşku dolu anlar yaşadı. Meydanı kırmızı-beyaza bürüyen öğrencilerin performansları, katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Törende yapılan konuşmalarda, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun sembolü olduğu vurgulandı. Katılımcılar, Cumhuriyet’in 102. yılında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, geleceğe umut ve kararlılıkla bakılması gerektiğini belirtti.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Güzelyurtluların yoğun katılım gösterdiği kutlamalar, gün boyunca süren etkinliklerle devam etti. Çocuklar ellerinde bayraklarla marşlar söylerken, meydanda duygusal ve gurur dolu anlar yaşandı. İlçe genelinde asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Güzelyurt, adeta bir Cumhuriyet şölenine dönüştü.

“DAHA AYDINLIK YARINLARA HEP BİRLİKTE”

Tören sonunda yapılan ortak açıklamada, “Birlik ve beraberlik içinde daha nice yıllara, daha büyük başarılara, daha fazla aydınlığa yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun” mesajı verildi.

Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla Güzelyurt’ta gerçekleştirilen bu anlamlı kutlama, ilçede milli birlik ve beraberlik duygusunun en güçlü şekilde hissedildiği anlardan biri olarak hafızalara kazındı.