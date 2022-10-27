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Cumhuriyet'in 99'uncu yılı Beşiktaş'ta fener alayı ve Duman konseri ile kutlanacak

Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıl dönümünü Fener Alayı ve Duman konseriyle kutlayacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat “Herkesi Beşiktaş’ta Cumhuriyetimize sahip çıkmaya ve Bayramımızı coşkuyla kutlamaya davet ediyorum” dedi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:57
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Cumhuriyet'in 99'uncu yılı Beşiktaş'ta fener alayı ve Duman konseri ile kutlanacak

Cumhuriyet'in 99'uncu yılı Beşiktaş'ta fener alayı ve Duman konseri ile kutlanacak
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı için ilk adımı attığı ve milli mücadelenin fitilini ateşlemek için yola çıktığı Beşiktaş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar, resmi tören programıyla başlayacak. 29 Ekim günü Beşiktaş’ta gündüz saatlerinden itibaren Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yansıtan marşlar ilçenin cadde ve sokaklarında ses ve anons araçlarından yükselerek yurttaşlara doyasıya yaşatılacak.

ŞAİRLER SOFASI PARKI’NDA FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ

Saatler 19.30’u gösterdiğinde ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat öncülüğünde; genci, yaşlısı binlerce vatandaş Beşiktaş Şairler Sofası Parkı önünde buluşarak ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri, meşaleler ile dillerinde marşlarla birlikte Barbaros Meydanı’na yürüyecek.

DUMAN GRUBU 29 EKİM’DE BEŞİKTAŞ’TA SAHNE ALACAK

Gecenin finalinde ise Hepsiburada’nın katkılarıyla saat 21.00’da Duman konseri gerçekleşecek. Duman grubu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıl dönümüne özel dinleyenleriyle buluşacak ve birbirinden güzel şarkılarını Beşiktaş’ta seslendirerek Cumhuriyet coşkusunu doruklara taşıyacak.

Program:

📍 Fener Alayı: Şairler Sofası Parkı - Akaretler Saat: 19.30

📍 Duman Konseri: Barbaros Meydanı Saat: 21.00

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