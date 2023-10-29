Cumhuriyetin asırlık çınarları yıllar sonra askeri üniforma giydi

Kırklareli’nde Cumhuriyetin 100. Yılı etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet ile aynı yaşta olan Aziz Gündoğdu ile Şerafettin Karaca yıllar sonra tekrardan askeri üniforma giydi. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İstasyon Caddesinde kurulan stantlarda ekipler ile beraber duran asırlık çınarlar vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

Vali Birol Ekici’de stattı ziyaret ederek asırlık çınarlarla sohbet etti.

Yıllar sonra tekrardan üniforma giymenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şerafettin Karaca herkese çok teşekkür etti.

Karsta askerlik yaptığını anlatan Karaca kıymet gördüğü için çok gururlandığını söyledi.

Aziz Gündoğdu’da Cumhuriyetin 100. Yılı kutladı.