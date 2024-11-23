Cumhuriyet'in asırlık tanığı Erzurumlu Aliye Göker vefat etti

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Cumhuriyet'in asırlık tanığı Erzurumlu Aliye Göker vefat etti

Çocukken Mustafa Kemal Atatürk'le görüşen Cumhuriyetin asırlık tanığı 102 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Erzurum’da yaşayan Cumhuriyetin asırlık tanığı Aliye Göker, tedavi gördüğü hastanede 102 yaşında hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal Atatürk'le çocukken görüşen Göker, ileri yaşa bağlı bazı hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Göker'in cenazesi, öğle vakti Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine, Vali Mustafa Çiftçi, protokol üyeleri ve yakınları katıldı.

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Vali Çiftçi, kentte göreve başladıktan sonra Aliye Göker'i belirli aralıklarla evinde ziyaret edip konutunda ağırlayarak yakından ilgilenmişti.

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