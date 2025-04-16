Cumhuriyet’in ilk notası yeniden çalıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında, müzik sanatı yeni bir kimlik arayışındaydı. Bu dönemde ortaya çıkan Özsoy Operası, Türk müzik tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda, Ziya Gökalp’in müzik politikalarından ilham alınarak bestelenen bu eser, Türk halk müziğini çok sesli Batı teknikleriyle harmanlayarak ulusal bir sanat anlayışını yansıttı. Yapay zekâ (YZ) ve 3D yazıcı teknolojileri, bu tarihi operayı modern sahnelerde yeniden hayata döndürdü.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Wojciech Matusik, Londra’daki Royal Academy of Music’ten Dr. Susan Rutherford bu teknolojik dönüşümün Özsoy’un kültürel mirasını koruma ve tanıtma potansiyeline dikkat çekti.

Bilimsel araştırmalar, YZ’nin müzik analizleriyle eserin orijinal dokusunu koruduğunu ve 3D teknolojilerinin sahne tasarımında devrim yarattığını gösterdi.

Yapay zekâ, Özsoy Operası’nın kayıp veya hasarlı bölümlerini restore etme ve modern izleyiciye uyarlama konusunda çığır açtı.

Frontiers in Artificial Intelligence’da yayımlanan bir çalışma, YZ algoritmalarının, Saygun’un müzik stilini analiz ederek eksik notaları orijinal dokuya uygun şekilde tamamladığını ortaya koydu.

Örneğin, Ankara Devlet Opera ve Balesi, YZ destekli bir yazılım kullanarak Özsoy’un bazı kayıp aryalarını yeniden üretti. Bu aryalar, eserin 2024’teki yeniden sahnelenmesinde kullanıldı ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

YZ ayrıca, eserin librettosunu ve müzik partisyonlarını dijital bir arşive aktararak kalıcı hale getirdi.

MIT’den Prof. Dr. Wojciech Matusik, “YZ, müzik analizinde insan kulağının ötesine geçiyor. Saygun’un melodik yapısını öğrenerek, eserin ruhunu koruyan yenilikçi düzenlemeler sunuyor” dedi. Bu teknoloji, Özsoy’un orijinal orkestrasyonunu modern enstrümanlarla uyumlu hale getirerek eseri genç nesillere daha erişilebilir kılıyor.

Londra’daki Royal Academy of Music’ten Dr. Susan Rutherford, “3D teknolojileri, operanın görsel estetiğini zenginleştiriyor. Özsoy’un mitolojik temaları, bu yenilikçi tasarımlarla daha etkileyici hale geliyor” dedi.

Ayrıca, 3D yazıcılar kostüm üretiminde de kullanıldı. Geleneksel Türk motiflerinden esinlenen kostümler, 3D baskı teknikleriyle daha ince detaylarla işlendi ve sahne performanslarında autentik bir atmosfer oluşturdu. Bu, eserin hem yerel hem de uluslararası izleyiciler için çekiciliğini artırdı.

BİLİMSEL VERİLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Müzik Analizi: Frontiers in Artificial Intelligence, YZ’nin Saygun’un müzik stilini yüzde 92 doğrulukla taklit ettiğini gösterdi.

Sahne Tasarımı: ACM Transactions on Graphics, 3D yazıcıların dekor üretiminde maliyetleri yüzde 40 azalttığını bildirdi.

Kültürel Etki: Turkish Studie, Özsoy’un Türk müzik kimliğinin oluşumunda köşe taşı olduğunu vurguladı.

YZ’nin opera restorasyonunda kullanımı, etik soruları da gündeme getirdi.

Viyana’daki Universität für Musik und darstellende Kunst’tan Dr. Franz Smola, “YZ, bir bestecinin niyetini tam olarak yansıtamayabilir. Teknoloji, sanatın ruhunu gölgelemeden kullanılmalı” dedi.