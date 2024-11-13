Cumhuriyetin simgesi Sümerbank borç batağına saplandı: Atatürk kurdu, AKP döneminde bitme noktasına geldi!

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberinde Sümer Holding'in borç batağına battığına parmak bastı ve "AKP’nin, halkın birikimiyle oluşan varlıklara yönelik hoyrat özelleştirme politikalardan en çok zarar gören kurumlar arasında yer alan Sümer Holding, ekonomik uçurumun kenarına sürüklendi. AKP döneminde hızla uygulamaya geçirilen özelleştirmelerin ardından Sümer Holding, 2024 yılı itibarıyla bitme noktasına geldi. Holdingin zararı da içinden çıkılamaz seviyelere çıktı." diyerek analiz ve görüşlerini paylaştı.

1933 yılında tarafından Atatürk tarafından “Sümerbank” adı verilerek kurulan Holding’in özelleştirilmesine yönelik 2003-2019 yılları arasında 23 işletme, 16 mağaza, 335 bayi satılarak ya da kapatılarak kuruluş bünyesinden ayrılmış oldu. 2024 yılına gelindiğinde ise kurumun personel sayısı 135’e düştü.

YILDAN YILA ZARAR

Taşınmazları hızla elden çıkarılan Sümer Holding’in ekonomik yapısı da altüst oldu. Kurumun 2020 yılında 24 milyon 668 bin TL olan dönem zararı, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 27 milyon 995 bin TL ve 61 milyon 830 bin TL olarak gerçekleşti.

YÖNETİME 823 BİN TL

Zarardaki artış, 2023 yılında da sürdü. Buna göre, Sümer Holding 2023 yılının sonunda 116 milyon 300 bin TL zarar açıkladı.

Sümer Holding’in beş kişilik yönetim kuruluna yapılan ödemeler de kurumun mali verilerine yansıdı. Kurumda Yönetim Kurulu Başkan, üyeler ve denetçiler gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan toplam 823 bin 79 TL’lik maddi menfaat sağlandı.

SATILAN TAŞINMAZLAR

Sümer Holding’e ait olan ve 2023 ile 2024 yıllarında satılan bazı taşınmazların satış bedelleri ve taşınmazın satıldığı şirketler ise şöyle sıralandı:

• Mersin Tarsus’ta dört adet taşınmaz: 402 bin TL – Yunus Emre Yılmaz

• Ankara Gölbaşı’nda bir adet taşınmaz: 2 milyon 920 bin TL - ALC Grup İnşaat

• Ankara Çankaya’da üç adet taşınmaz: 90 milyon TL - Bilfen Eğitim Kurumları

• Ankara Çankaya’da bir adet taşınmaz: 360 milyon TL – LÖSEV