Cumhuriyet’in yüzüncü yıl coşkusu tv100’de yaşanıyor. 100. yıla özel yayın bu akşam saat 20.00’de

Dünden bugüne cumhuriyetin kilometre taşları, alanında uzman isimler ve gazetecilerle 'Yüzyılın ekranı' tv100'de masaya yatırılıyor. 100. Yıl Özel yayını bu akşam saat 20.00'de tv100'de...
Başak Şengül moderatörlüğünde Erdoğan Aktaş, Pınar Işık Ardor, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Ece Üner, Deniz Gürel, Cansu Canan Özgen, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cüneyt Küsmez, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Veli Fatih Güven cumhuriyetin bir asrını canlı yayında ele alıyor. Cumhuriyet Bayramı yüzüncü yıl özel yayını bu akşam saat 20.00'de tv100'de...