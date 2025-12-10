BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ülke ve dünya gündemindeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinin başladığını hatırlatan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bütçeye bakıldığında, bütçe giderlerinin 18 trilyon 979 milyar, gelirlerin 16 trilyon 260 milyar, bütçe açığının 2 trilyon 713 milyar olduğuna dikkat çekerek, bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) oranının yüzde 3 olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2 TEMEL PROBLEMİ VAR'

"Türkiye'nin ekonomisinin 2 temel problemi var" diyen Destici problemlerin "bütçe açığı ve cari açık" olduğunu vurguladı.

2026 bütçesinde de bütçe açığının artarak devam ettiğini ifade eden Destici "2025 yılı bütçe açığına baktığımızda 2 trilyon 208 milyardı, bugün 2 trilyon 713 milyar. Yani neredeyse yüzde 25’lik bir artış görmekteyiz. Cari açığımız yine var çünkü dış ticarette bir türlü ihracat, ithalat dengesini yakalayamadık. Bu iki meseleyi halletmeden Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkmasını bekleyemeyiz. Bütçe açığı olmamalı, denk bütçe yapmalıyız. Dış ticaretimizde açıktan kaynaklanan ve daha sonra da bunu başka gelirlerle telafi edemediğimiz bir cari açıkla da muhatap olmamalıyız. Bu iki açık devam ettiği sürece yüksek faiz, yüksek enflasyon ile iç ve dış borçlanma devam eder. Onun için bütün önceliğimiz denk bütçe ve cari açığı olmayan bir dış ticaret” ifadelerini kullandı.

Destici, dış ticaretle ilgili cari açığın tek sebebinin Türkiye’nin Çin ile olan ticareti olduğunu öne sürerek "65 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz, sadece 5 milyara yakın bir ihracatımız var. Yani 60 milyar dolar açığımız var. Çin ile olan ticaretimizi dengelediğimizde cari açığımızın hemen hemen tamamına yakınını kapatmış olacağız. Bütçe açığıyla ilgili de baktığımız zaman Türkiye faizden kurtulduğu zaman denk bütçe yapar noktaya gelecektir” değerlendirmesi yaptı.

Öte yandan milyonlarca vatandaşın beklediği 2026 bütçesinde her yıl olduğu gibi bu yılda emekliler, çiftçiler, işçiler, kadınlar, öğrenciler 'es' geçildi. Muhalefetin verdiği önergelerin tamamı dün AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi.