Cümlesindeki ince mesaj dikkat çekti! Tahliye edileceği iddia ediliyordu… Sessizliğini bozdu…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı yeni açılım süreciyle kayyum ve Selahattin Demirtaş gibi isimlerin tahliye olabileceği iddia ediliyordu. DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu üzerinden sessizliğini bozan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Herkes için gerçek bir adalet” şeklindeki ince mesajı dikkat çekti. Bu mesaj İmamoğlu gibi siyasi tutukluların olduğu şeklinde yorumlandı.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini ziyaret eden DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla çarpıcı bir mesaj yolladı. Ailesiyle birlikte yurt dışına taşınması şartıyla serbest kalacağı iddialarıyla gündeme gelen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş suskunluğunu bozdu.

"HERKES İÇİN GERÇEK ADALET" MESAJI

Demirtaş, Gergerlioğlu aracılığıyla, gönderdiği mesajda “Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz.” sözündeki ‘herkes’ ibaresi tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi tutuklular olduğu şeklinde yorumlandı.

Demirtaş şunları dile getirdi;

“Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz.

Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşaa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır. Özgürlük dolu günlere...”