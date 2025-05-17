Cumuhurbaşkanını çıldırtan 'İmamoğlu' sorusu! Gazetecileri hemen şikayet etti...

KKTC, 19 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek. Anketlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman, AKP’nin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 6-8 puan önünde yer alıyor. Türkiye’den bir grup gazeteci Lefkoşa’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile röportaj gerçekleştirdi. Röportajda bir gazetecinin 'İmamoğlu'nun diploması' sorusu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı gerdi. Tatar, “Bana İmamoğlu’nun diplomasını soruyorsunuz. İmamoğlu’nun diploması ile benim ne işim var Allah aşkına? Bilerek üstüme geliyorsunuz. Benim de başım ağrıyacak” dedi.

DİPLOMA SORUSU SORULDU

19 Mart’tan beri İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor. İmamoğlu’nun tutukluluğu dışında diploması da iptal edilmişti. KKTC’de bir grup gazeteci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile röportaj gerçekleştirdi. Nefes gazetesinden de bir muhabirin olduğu röportajda, Tatar’ın daha önceki “Sahte diploma dağıtıldığını söyleyenler hepimize ihanet, bu memlekete de kötülük ediyor” ifadelerini hatırlatılarak, İmamoğlu’nun KKTC’den aldığı denkliğin 35 yıl sonra usulsüz ilan edilerek İstanbul Üniversitesi diplomasının iptali soruldu.

İMAMOĞLU’NUN SORUSU CUMHURBAŞKANINI GERDİ

Tatar, soruya “Ben ne diyeyim şimdi… Türkiye’nin bileceği iş; Denkliği vardır, yoktur.” cevabını verdi. Ülkedeki başörtüsü ve laiklik tartışmaları da Tatar’a soruldu. “Türkçe konuştum ya…” şeklinde cevap geldi. Nefes’in aktardığına göre bu sırada “tuhaf bir şey” oldu. Tatar’ın makam odasına başka konuklar da alındı.

“İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI İLE BENİM NE İŞİM VAR”

Nefes’te yer alan haberde, Tatar bir anda yerinden kalkarak röportajı yarım bıraktığı belirtirken, asıl gerginliğin ‘İmamoğlu’ olduğunun ortaya çıktığı şu şekilde aktarıldı;

“Eşi Sibel Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin açılışına neden katılmadığı ve bazı Türk devletlerinin Rum tarafına elçi ataması konularının açılması Tatar’ı iyice rahatsız etmiş olacak ki birden ayağa kalkarak “Ben yapamayacağım” dedi ve röportajı yarım bıraktı. Tatar’ın neden bu kadar gerildiğinin ortaya çıkması uzun sürmedi. Tatar, “Bana İmamoğlu’nun diplomasını soruyorsunuz. İmamoğlu’nun diploması ile benim ne işim var Allah aşkına? Bilerek üstüme geliyorsunuz. Benim de başım ağrıyacak.” dedi.

GAZETECİLERİ MİSAFİRLERE ŞİKAYET ETTİ

Gazeteciler ikinci şoku Tatar’ın gazetecileri makam odasında bulunan kişilere şikayet etmesi ile yaşadı. Tatar, “Türk basını gelmiş bana İmamoğlu’nun diplomasını soruyor. Beni neden karıştırıyorsunuz?” derken gazetecilerin İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle KKTC’den alınan diplomaların daha da şaibeli hale geldiğini ve bu nedenle o sorunun sorulduğunu anlatma imkanları olmadı bile. “Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var” derler. Gazeteciler Ersin Tatar’ın yanından bir bardak su bile içemeden ayrıldılar."