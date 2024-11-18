Cunda Adası'nda çöp ve izmarit atana ceza

Kaynak: İHA
Cunda Adası'nda çöp ve izmarit atana ceza

Cunda Adası'nda yere çöp ve izmarit atanlara ceza uygulanacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, temizliğin önemine vurgu yaptı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda (Alibey) Adası'nda, çevre temizliğine yönelik önemli bir adım atıldı. Belediye, sahil alanlarında çöp ve izmarit atanlara yönelik cezai yaptırımlar uygulamaya başlayacak. Bu karar, bölgenin doğal güzelliklerini koruma ve halkın çevre bilincini artırma amacı taşımaktadır.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, temiz bir çevrenin sağlanmasında öncelikli adımın kirletmemek olduğuna vurgu yaptı. Cunda sahilinin baştan sona izmaritlerden arındırıldığını belirten Ergin, "Taşların arasına sıkışmış izmaritleri özel yöntemlerle ve kalabalık bir temizlik ekibiyle temizledik. Yere çöp ve izmarit atma konusundaki yasaklarımızın Ayvalıklı hemşerilerim tarafından destekleneceğinden eminiz," dedi.

Başkan Ergin, çevre temizliği konusunda tüm Ayvalıklılara önemli bir görev düştüğünü ifade ederek, "Atmayacağız, attırmayacağız; bu güzel kenti tek bir izmarit ve çöp parçası olmayan bir yere dönüştürmek için birlikte çalışacağız," şeklinde konuştu. Ayrıca, mesai arkadaşlarının temizlik görevlerini özveriyle yerine getirdiğini vurgulayan Ergin, "Temizliğe giden yolun önce kirletmemekten geçtiğini biliyoruz," sözleriyle temizlik çalışmalarının önemine dikkat çekti.

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