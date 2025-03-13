Cunda Adası'nda iftar coşkusu

Kaynak: ANKA
Cunda Adası'nda iftar coşkusu

Ayvalık Belediyesi, Cunda (Alibey) Adası'nda düzenlediği iftar sofrasında adada yaşayan binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Ayvalık Belediyesi, Cunda (Alibey) Adası'nda düzenlediği iftar sofrasında adada yaşayan binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde Cunda (Alibey) Adası'nda düzenlenen iftar sofrasına binlerce vatandaş katıldı. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren buluşmada, iftar sofrasının bereketi paylaşıldı.

"BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA İLE AYVALIK KADAR GÜZELİZ"

Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada, "Alibey (Cunda) Adamızın Pazar Meydanı’ndaki iftar yemeğimizde binlerce hemşehrimiz ile aynı sofrada bereketi ve huzuru paylaştık. Mübarek ramazan ayının bolluğu hanemize, hoşgörüsü gönüllerimize dolsun. Her lokmamızı paylaşacağımız daha nice Ramazan sofralarında buluşmak dileğiyle. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile Ayvalık Kadar Güzeliz" dedi.

Başkan Ergin, bu tür organizasyonlarla hem ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hem de toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çeken Ergin, ilerleyen günlerde farklı mahallelerde de iftar sofraları kurarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

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