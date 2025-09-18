Cunda Adası’nda korkutan makilik yangını

Bazı mahalle sakinlerinin bir patlama sonucunda çıktığını iddia ettikleri yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye yakın noktadaki evlere doğru ilerleyen yangına; Ayvalık İtfaiyesi ile Ayvalık Orman Şefliği bünyesindeki arasözler ve kalabalık ekiplerle müdahale edildi.

Ayvalık Belediyesi su tankerlerinin de görev yaptığı yangın söndürme çalışmalarında Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık Belediyesi zabıta ekipleri de güvenlik şeridi oluşturdu.

Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin mücadelesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının sebebi konusunda başlatılan araştırmalar sürüyor.