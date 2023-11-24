Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında tanıklar ünlü

Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden kızı Filiz Cüreklibatır’ın mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine açtığı davada ünlü iki isim tanık oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında tanıklar ünlü

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, usta oyuncu Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde vefat etti. Cüneyt Arkın’ın 2009 yılında kendi el yazısıyla yazdığı vasiyetnamede gayrimenkullerini eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Murat ve Kaan’a bıraktığı ortaya çıktı.

KIZI İTİRAZ ETTİ

Arkın’ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır itiraz etti. Filiz Cüreklibatır ardından babasının mirasından mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır’a dava açtı.

Filiz Cüreklibatır’ın iddiasına göre, babası 2009 yılında yaptıkları bir görüşmede Levent’teki evden kendisine de pay vereceğini ancak oğulları Murat ve Kaan Polat ile eşi Betül’ün baskı yaptığını söylemişti. Filiz Cüreklibatır üvey annesi ve üvey kardeşleri adına tapu kaydı yapılan taşınmazlar ile banka hesaplarına tedbir konulmasını ve kendisine de pay verilmesini talep etti.

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KIZIMI KAPIDAN KOVDU

Davanın ilk duruşmasında Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan kızı adına tanıklık etti:

“Kızım 30’lu yaşların sonlarına doğru babasıyla samimi oldu. Betül Hanım, Cüneyt’in kızımla görüşmesini istemedi. Hatta kapıdan bile kovmuşluğu vardı. 1984 yılında nafaka davası açtığımda dedektif tutmuştum. Cüneyt Arkın’ın birçok mal varlığını tespit etmiştik.”

Betül, Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır’ın şahitleri ise Ediz Hun ile İlkim Karaca oldu.

EDİZ HUN TANIK OLDU

Ediz Hun ifadesinde “Yeşilçam’da, bizim dönemimizde bugünkü gibi astronomik ücretlerin ödenmesi söz konusu değildi. Dört sene çalıştıktan sonra anca ev alabiliyorduk. Eşi Betül Hanım, Cüneyt’i son anına kadar yalnız bırakmadı. Cüneyt baskı görecek ve herhangi bir baskıya gelebilecek biri değildi. Ailesi tarafından bir baskı görmemiştir” dedi.

FİLİZ’DEN HİÇ BAHSETMEDİ

Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca ise “Cüneyt Bey 1974’ten beri yazlık komşumuzdu. Kızı Filiz’den bahsettiğini hiç duymadım. Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz’i burada ilk defa görüyorum. Betül Hanım Cüneyt Bey’in son anına kadar yanındaydı” dedi.

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