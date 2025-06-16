Cüneyt Özdemir açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ceketi işten kovulma sebebi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tartışmaya neden olan yazlık kıyafetini yorumladı.

Özdemir, “Hafta sonu Erdoğan ne giymiş; kahverengi bir takım giymiş Efendim ayakkabısı yılan derisi miymiş de gömleği neymiş bu kıyafet yakışmış mı? Erdoğan ne giyse olay oluyor zaten. Bir ceket giydi ‘winner ceket’ diye. O kareli ceket bayağı olay oldu. Yani baktığınız zaman yine kareli” dedi.

Özdemir konuyu daha sonra yıllar önce Show TV’de yaşanmış ilginç bir olaya getirdi. Şu anda yurt dışında Paris’te yaşayan Show TV’nin o zamanki patronu Erol Aksoy’un garip takıntısını gündeme taşıyan Cüneyt Özdemir şöyle konuştu:

“Zamanında Erol Aksoy Show TV'nin sahibiydi. Hürriyet binasında, biz de Show TV'ye gidip geliyoruz. Erol Aksoy'un şöyle bir huyu vardı; Kahverengi giyenleri işten kovuyordu. Konu böyle bir efsaneye dönmüştü. Kahverengi ceket giydin: Asansörde çıkarken yakalandın; hemen git çıkışını al. Gerçekten böyle bir şey de yaşadık. Yani hiç kimse kahverengi giyinmiyordu. Böyle çok saçma bir olay. Ama bir dönem medya sahiplerinde böyle süper şımarıklıklar vardı”

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BUGÜNÜN ŞIMARIK PATRONLARI

Cüneyt Özdemir, bu konuda şunları söyledi:

“Teknoloji dünyasının CEO'larını düşünün, Silikon Vadisi’nde böyle bir şımarıklık var. Yani PayPal mafyası diye bir şey diyorlar. Elon Musk var, Alex Carp var, Peter Tale var. Bunlar cumhuriyetçi, bir yandan yenilikçi. Ne olduğunu tam anlamıyorsun.

Yani Peter Tay üstelike LGBT bireyi mesela ama bir yandan Cumhuriyetçi. Elon Musk'ın ne olduğunu zaten tam anlamadık hâlâ. En son Trump’ın Babalar Gününü kutluyor, yine barışmışlar. Şurada benim oğlan bu kadar kavga etmiyor arkadaşlarıyla. Ya koskoca adamlar; Amerika'nın en zenginiyle, Amerikan Başkanı kavga ediyorlar. Sonra barışıyorlar. Bu kadar basit mi ya! Gülüyoruz ama ne yazık ki durum bu kadar basit yani.”