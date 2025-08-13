Cüneyt Özdemir: Cezaevleri suç akademisine dönüştü

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yaptığı yayında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın gündeme taşıdığı yeni infaz yasası teklifini değerlendirdi. Özdemir, cezaevlerindeki aşırı doluluğa ve caydırıcılığı zayıf kalan mevcut infaz sistemine dikkat çekerek, Ekim ayında hem siyasi hem hukuki alanda önemli değişikliklerin yaşanabileceğini söyledi. Özellikle PKK ve siyasi davalar bağlamında yeni bir dönemin başlayabileceğini belirtti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, MHP’li Feti Yıldız’ın Meclis’teki terör komisyonu olan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” toplantısında yaptığı “Yeni bir infaz yasası şart” açıklamasını gündeme taşıdı. Özdemir, mevcut infaz sisteminin hem cezaevlerini doldurduğunu hem de suçluların rehabilitasyonunu sağlayamadığını belirtti.

Yayında konuşan gazeteci Deniz Uras ise Türkiye’de 300 bin kapasiteli cezaevlerinde 430 bin kişinin kaldığını, 130 bin kişinin yerlerde yattığını vurguladı. Uras, Feti Yıldız’ın bu tabloya dikkat çekerek “infaz sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini” söylediğini aktardı.

Yeni infaz yasasıyla birlikte, ceza sürelerinin yeniden düzenlenmesi, denetimli serbestlik uygulamalarının genişletilmesi ve caydırıcılığın artırılması hedefleniyor. Ancak Uras, “800 psikologla 100 bin kişinin rehabilitasyonu mümkün mü?” diyerek sistemin altyapı eksikliklerine dikkat çekti.

Özdemir ise cezaevlerinin “suç akademisine” dönüştüğünü belirterek, “17 yaşında giren biri, çıktığında çete lideri oluyor. Bu sistemin caydırıcı değil, teşvik edici olduğunu görüyoruz” dedi.

