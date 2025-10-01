Cüneyt Özdemir'den Faruk Bildirici'ye yanıt! 'Zorunda mıyım?'

Gazeteci Cüneyt Özdemir, medya ombudsmanı Faruk Bildirici’nin daha önce kendisine yönelttiği "Görüyor musunuz CNN Türk’te program yapıyor bu" eleştirilerine dün akşam yaptığı canlı yayında cevap vererek "İlla Sözcü’de çalışmak zorunda mıyım? Ben illa CHP’li ya da muhalif olmak zorunda değilim. Alameti farikam, herkesle konuşmaktır" dedi.

"ANAAKIM GAZETECİLİK" YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Faruk Bildirici'nin sözleriyle kendisine bel altı vurmak istediğini söyleyen Özdemir, kendisinin anaakım gazetecilik yaptığını belirterek açıklamasına şöyle devam etti:

"Beni izleyen pek çok AK Partili izleyicim var. Bu ülkenin yarısı AK Partili. Ben illa CHP’li ve muhalif olmak zorunda değilim. Benim alameti farikam herkesle konuşmak, anaakım dediğin de budur. Yoksa oranın alkışını al, kendi yankı odanda konuş."

