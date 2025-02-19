Cüneyt Özdemir'den Galatasaray - Fenerbahçe maçına yabancı hakem tepkisi

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Cüneyt Özdemir'den Galatasaray - Fenerbahçe maçına yabancı hakem tepkisi

Gazeteci Cüneyt Özdemir Galatasaray - Fenerbahçe maçı için düşünülen yabancı hakem haberlerine tepki gösterdi

24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için hakem tartışmaları sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray Fenerbahçe derbisini dünya çapında yabancı bir orta hakemin yöneteceğini açıklarken bu karara bir tepki de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN TEPKİ

Özdemir "Türkiye'de hakem kalmadı. Yurt dışından getiriyorlar. Uzun süredir Türkiye'ye bu kadar büyük hakaret görmemiştim! E madem Türk futbolunu yönetmekten bu kadar aciz, TFF Başkanı yerine de yurt dışından birini getirelim! Hollandalı kayyum atayalım mesela." ifadelerini kullandı.

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