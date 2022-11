Cüneyt Özdemir’den şarkı sözlü Türkiye ekonomisi yorumu: Herkes biliyor geminin su aldığını kaptanın yalan söylediğini

Türkiye'de enflasyon yeni bir zirveye ulaştı. Rakamları kamuoyunda şüpheyle karşılanan TÜİK'in açıkladığı yeni verilere göre Eylül 2022 enflasyonu yüzde 83,45 oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göreyse Ekim ayında enflasyon yüzde 186,27.

En yoksul ile en zengin arasındaki makas giderek açılırken; vatandaşlar artan gıda, akaryakıt fiyatlara; kira ve fatura bedellerine isyan etmeye devam ediyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in, ekonomist Şeref Oğuz’a yaptığı röportajda verdiği örnek dikkat çekti.

Leonard Cohen’in şarkı sözlerini hatırlatan Cüneyt Özdemir “Herkes biliyor geminin su aldığını. Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Biraz durumumuz o değil mi? Tam durumumuz o değil mi? Herkes biliyor ama kimse bir şey yapmıyor. Türkiye’yi anlatmış” dedi.

Leonard Cohen'in Everybody Knows şarkısının sözleri şöyle;

Herkes biliyor (Everybody Knows)

Herkes biliyor, zarların hileli olduğunu

herkes parmaklarını çapraz yapar yuvarlarken

herkes biliyor, savaşın bittiğini

herkes biliyor, iyi adamların kaybettiğini

herkes biliyor, dövüşün hileli olduğunu

fakirler fakir kalır, zenginler zenginleşir

hep böyle gider

herkes biliyor

herkes biliyor, geminin su aldığını

herkes biliyor, kaptanın yalan söylediğini

herkeste bu buruk duygular

sanki babaları ya da köpekleri ölmüş gibi

herkes ceplerine konuşur

herkes bir kutu çikolata

ve uzun bir gül ister

herkes biliyor...