Cüneyt Özdemir’den şiirli Türkiye yorumu. Erdoğan’ı sabaha kadar uyutmayacak sözler

Türkiye'de enflasyon yeni bir zirveye ulaştı. Rakamları kamuoyunda şüpheyle karşılanan TÜİK'in açıkladığı yeni verilere göre Eylül 2022 enflasyonu yüzde 83,45 oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göreyse Ekim ayında enflasyon yüzde 186,27.
En yoksul ile en zengin arasındaki makas giderek açılırken; vatandaşlar artan gıda, akaryakıt fiyatlara; kira ve fatura bedellerine isyan etmeye devam ediyor.
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in, ekonomist Şeref Oğuz’a yaptığı röportajda verdiği örnek dikkat çekti.
Leonard Cohen’in şarkı sözlerini hatırlatan Cüneyt Özdemir “Herkes biliyor geminin su aldığını. Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Biraz durumumuz o değil mi? Tam durumumuz o değil mi? Herkes biliyor ama kimse bir şey yapmıyor. Türkiye’yi anlatmış” dedi.
Leonard Cohen'in Everybody Knows şarkısının sözleri şöyle;
Herkes biliyor (Everybody Knows)
Herkes biliyor, zarların hileli olduğunu
herkes parmaklarını çapraz yapar yuvarlarken
herkes biliyor, savaşın bittiğini
herkes biliyor, iyi adamların kaybettiğini
herkes biliyor, dövüşün hileli olduğunu
fakirler fakir kalır, zenginler zenginleşir
hep böyle gider
herkes biliyor
herkes biliyor, geminin su aldığını
herkes biliyor, kaptanın yalan söylediğini
herkeste bu buruk duygular
sanki babaları ya da köpekleri ölmüş gibi
herkes ceplerine konuşur
herkes bir kutu çikolata
ve uzun bir gül ister
herkes biliyor...
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