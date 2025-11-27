Çünkü en çok da bize o lâzım.

Hayatım boyunca adaletin dağıtıldığı yerlerde görev yapanlara gıpta etmişimdir.

Çünkü onlar güvenilir insanlardır.

Zarar gelmeyen insanlardır onlar.

O nedenle de onlarla konuşmak, onlarla sohbet etmek…

Onlarla ilgili, ileri geri söylenenlere karşı nasıl bir davranış gösteriyorlar, kendilerine karşı yapılan haksız eleştirilerde neler hissediyorlar, doğrusu hep merak etmişimdir.

*

Biliyorum, merak da iyi bir şey değil, ama öyle olmasaydı bugün bu mesleği yapamazdım, sanırım!

*

Peki neden merak ediyorum biliyor musunuz?

Benim ta çocukluğumdan buyana dedelerimden ‘adalet’le ilgili duyduğum hikâyeler hâlâ kulaklarımda.

Ve anlıyorum ki adaletin olduğu yerde ‘Vicdan’, vicdanın olduğu yerde ‘Adalet’ hep vardır.

Orada huzur vardır, güven vardır!

Ve onlar birbirlerinin denetçileridir.

Öyle sanıyorum ben!..

Ve hayatın herhangi bir yerinde, ‘Vicdan ve adaleti’ birbirinden ayıramayız diyorum hani!

“Ayırmamalıyız” diyorum!

*

Baksanıza adaletin hassaslığı; “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu/Gelir de adl-i İlahi sorar Ömer’den” diye anlatılan kıssanın içindedir, gibi geliyor bana.

*

Sanıyorum ben böyle derken siz de bana:

“Saçmalama, o dönem başka bu dönem başka” diyormuşsunuz gibi geliyor.

*

Siz öyle diyor olsanız da o gün de bugün de aynı. Sadece takvim yaprakları üzerindeki değişen yılların rakamları.

*

Belki de bizim, hepimizin en hassas noktamız adalet ve vicdan.

Belki de güzel olan her şey o ikisi arasını sıkışmış kalmış.

Belki de en belirgin haliyle insan olma yanımız onlar bizim, ne bileyim!

Öncelikle yaşam terazisinin de adalet terazisinin de dengesinin şaşmamasına özen gösterenlerdir adalet dağıtanlar.

Onlar dünlerde de vardı, bugün de varlar.

*

Bedenlerinde vicdanı taşıyanlar hep vardı.

Ve bugün onları vicdanları rahattır, diyemiyorum…

Rahat değildir de diyemiyorum.

Biliyorum ki vicdanlarının rahat olup olmadıklarını en iyi kendileri bilir elbette, ancak araştırma şirketlerinin, ‘Adalet vurgusu üzerine’ yaptıkları anket çalışmalarda, ‘Memlekette adalete duyulan güven’ pek de istenilen seviyelerde olmadığını gösteriyor?

Üstelik de bu bir sefer değil…

Çok kereler.

Bu nedenle Türk Kamuoyu adına karar verenler, kamuoyu nezdinde o güveni veremiyorlarsa, bir yerde bir eksiklik vardır ya, nerde?

*

Hani bugün adalet terazisiyle vicdan terazisini dengede tutan insanlara o kadar ihtiyacımız var ki.

Belki de her şeyden önce tam da buna ihtiyacımız var.

Suçluya ‘Suçlu’ diyebilen…

Suçsuza ‘Suçsuz’ diyebilen…

Verdiği karar sonrasında da en küçük bir vicdani rahatsızlık duymayan, adalet dağıtan kanun adamlarına bu ülkenin çok ihtiyacı var.

*

Düşünüyorum da niye böyle bir arayışın içindeyim ben!?

Bu aranıp da bulunabilecek bir şey midir ki?

Olması gereken bir şeydi ya, ne ara kaybettik bilmiyorum.

*

Ne yapabilirim ki ben, bizde olmayanı arıyorum!

Çünkü en çok da bize o lâzım.