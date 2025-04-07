'Cunta' tartışmasında tansiyon yükseliyor! Soylu'dan Özel'e sert sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Cunta' tartışmasında tansiyon yükseliyor! Soylu'dan Özel'e sert sözler

AKP'li Soylu, CHP lideri Özel'in 'cunta' sözlerine yönelik sert ifadeler kullandı. Soylu, "İngiliz Özgür. İngiltere'ye sergilediğin o yalakalık, o küçük düşürücü yalvarış; CHP tarihine kazınmış kara bir lekedir" dedi.

Siyaset sahnesinde yaşanan tartışmalarda sert ifadeler kullanılmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve belediye başkanlarına yönelik operasyonlar tansiyonu yükselten nedenler arasında.

CHP, 'kayyum' iddialarına karşılık olağanüstü kurultay kararı alarak dün kongresini gerçekleştirdi. Delegelerin oyu ile genel başkanlığı yeniden Özgür Özel seçildi.

ÖZEL'DEN 'CUNTA' ÇIKIŞI

Özgür Özel, kurultayda yaptığı konuşmada "Millet bu darbeyi püskürttü ama karşımızda bir cunta kaldı. Darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda, bakanlıklarda, devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar. Ama sokaklar, medyanlar, irade, halkındır, milletindir, bizimle birliktedir" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'in kurultaydaki sözleri AKP tarafında rahatsızlık uyandırdı. AKP'li isimler, Özel'in "Türkiye'yi cunta yönetiyor" ifadesine tepki gösterirken eski İçişleri Bakanı AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medyadan paylaşım yaptı..

SOYLU'DAN SERT SÖZLER

Paylaşımı ile Özel'i hedef alan Soylu, "İngiliz Özgür, iyi dinle! Siz, büyükelçiliklerde daha iki yıl önce devletin kayıtlarına girmiş anlaşmalar yapıp mandacılığı kabul ederken, Koca Reis bu millet adına bütün dünyaya meydan okuyordu. Sizin tarihiniz; kirli planlar, karanlık işbirlikleri ve kanlı darbelerle örülmüş bir Batı uşaklığıdır" dedi.

Soylu "Biz, en zor zamanımızda milletimizin dışında kimsenin önünde eğilmedik. Bugün, hırsızlık yapanların karşısında dünya karşımızda olsa da, Allah'tan başkasına eyvallahımız yok! Ve sen, İngiliz Özgür… İngiltere'ye sergilediğin o yalakalık, o küçük düşürücü yalvarış; CHP tarihine kazınmış kara bir lekedir" ifadelerini kullandı.

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