11 Ekim 2025 Cumartesi
Cupra fiyatlarıyla premium rakiplerine göz dağı veriyor

Cupra fiyatlarıyla premium rakiplerine göz dağı veriyor

Cupra markası Seat'ın modellerini alıp üzerine premium eklentiler koyarak klasmanını yukarıya taşımış modelleriyle Ekim ayı fiyat listesini açıkladı

Cupra fiyatlarıyla premium rakiplerine göz dağı veriyor

İşte Cupra fiyat listesi

Cupra Born Elektrik 150Kw

Cupra Born Elektrik 150Kw
2.186.568 TL

Cupra Formentor 1.5 eTsi (mHev) Impulse

Cupra Formentor 1.5 eTsi (mHev) Impulse
2.571.000 TL

Cupra Formentor 1.5 eTsi (mHev) Supreme
2.926.000 TL

Cupra Formentor 1.5 eTsi (mHev) VZ-Line
3.326.000 TL

Cupra Formentor 1.5 eHybrid (PHev) Impulse
3.331.000 TL

Cupra Formentor 1.5 eHybrid (PHev) Supreme
3.601.000 TL

Cupra Formentor 1.5 eHybrid (PHev) Vz 272PS
3.851.000 TL

Cupra Formentor 2.0 333PS 4x4 VZ
5.996.000 TL

Cupra Leon 1.5 eTsi (mHev) Supreme

Cupra Leon 1.5 eTsi (mHev) Supreme
2.681.000 TL

Cupra Leon 1.5 eTsi (mHev) Vz-Line
2.986.000 TL

Cupra Leon 2.0Tsi 300Ps Vz
4.851.000 TL

Cupra Terramar 1.5 eTsi (mHev) Impulse

Cupra Terramar 1.5 eTsi (mHev) Impulse
2.901.000 TL

Cupra Terramar 1.5 eTsi (mHev) Supreme
3.556.000 TL

Cupra Terramar 1.5 eTsi (mHev) Vz-Line
4.126.000 TL

