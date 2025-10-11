İşte Cupra fiyat listesi
Cupra fiyatlarıyla premium rakiplerine göz dağı veriyor
Cupra markası Seat'ın modellerini alıp üzerine premium eklentiler koyarak klasmanını yukarıya taşımış modelleriyle Ekim ayı fiyat listesini açıkladı
Cupra Born Elektrik 150Kw
2.186.568 TL
Cupra Formentor 1.5 eTsi (mHev) Impulse
2.571.000 TL
Cupra Formentor 1.5 eTsi (mHev) Supreme
2.926.000 TL
Cupra Formentor 1.5 eTsi (mHev) VZ-Line
3.326.000 TL
Cupra Formentor 1.5 eHybrid (PHev) Impulse
3.331.000 TL
Cupra Formentor 1.5 eHybrid (PHev) Supreme
3.601.000 TL
Cupra Formentor 1.5 eHybrid (PHev) Vz 272PS
3.851.000 TL
Cupra Formentor 2.0 333PS 4x4 VZ
5.996.000 TL
Cupra Leon 1.5 eTsi (mHev) Supreme
2.681.000 TL
Cupra Leon 1.5 eTsi (mHev) Vz-Line
2.986.000 TL
Cupra Leon 2.0Tsi 300Ps Vz
4.851.000 TL
Cupra Terramar 1.5 eTsi (mHev) Impulse
2.901.000 TL
Cupra Terramar 1.5 eTsi (mHev) Supreme
3.556.000 TL
Cupra Terramar 1.5 eTsi (mHev) Vz-Line
4.126.000 TL