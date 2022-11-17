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Curcuminin yararı saymakla bitmiyor

Hindistan safranı olarak ta bilinen Curcumin besin değerleri bakımından oldukça zengin. İşte saymakla bitmeyecek faydaları…

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 14:21
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Curcuminin faydaları

Curcuminin yararı saymakla bitmiyor
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Curcuminin içeriğinde potasyum, demir, manganez mineralleri, C vitamini ve B6 vitamini bulunuyor. Doğal bir antiseptik ve antibakteriyel. O nedenle kesik ve yanıkların dezenfekte edilmesinde çok faydalı…

Yapılan araştırmalara göre; karnabahar ile birleştirildiğinde prostat kanserini önleyebiliyor ya da var olan mevcut prostat kanserinin büyümesini engelleyebiliyor.

Meme kanserinin akciğerlere yayılmasını önlüyor. Curcumin tüketerek melanomu yani cilt kanserini önlemek mümkün.

Curcumin çocuklarda lösemi riskini azaltıyor.
Alzheimer'i önleyebiliyor ve beyinde amiloid plaklarının birikmesini ortadan kaldırarak alzheimer gelişimini durdurabiliyor.

Curcumin doğal bir ağrı kesici. Metabolizmayı hızlandırıyor kilo kontrolünü düzenliyor.
Romatizmaya iyi geliyor…
Kan damarlarındaki yeni tümörlerin büyümesini durduruyor.
Sedef hastalığına iyi geliyor.

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