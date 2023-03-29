﻿Çürdükotu bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan çürdükotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çürdükotu bitkisinin kalp hastalıklarının geçmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

KALP HASTALIKLARI NEDİR?

Kalp hastalığı, kalpte meydana gelen ve kalbi etkileyen herhangi bir bozukluğu kapsayan bir terimdir. Kalp hastalığı başlığı altında koroner arter hastalığı gibi kan damar hastalıkları, kalp ritmi problemleri (aritmiler) ve bu hastalıkların yanında doğuştan gelen kalp kusurları yer alır.

ÇÜRDÜKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Dallı, budaklı, yaprakları sivri ve ayva biçiminde bir çeşit bitkidir. Çiçekleri mavi renkte olup, dikenlidir. Çiçeklerinin tozu; sarı veya sarımsıdır. Tadı acıdır.

ÇÜRDÜKOTU BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

2 tatlı kaşığı çiçek-yaprak karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülür ve 10-15 dakika demlendirilir. Süzülerek içilir. Tadı acı gelirse bir miktar bal karıştırılabilir. Günde üç kez birer bardak içilir.