Curry, Doncic’in Lakers’a gidişine şoke oldu

NBA yıldızları Luka Doncic ile Anthony Davis arasında gerçekleşen büyük takas gündemdeki yerini koruyor. NBA dünyasını şok eden takas, daha önce söylenti veya sızıntı olmadan gerçekleşerek Curry de dahil olmak üzere birçok kişiyi şaşkına uğratmıştı.



Warriors yıldızı, takasın sessiz sedasız gerçekleşmesinden duyduğu şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:



"Hiçbir ipucu, söylenti veya herhangi bir işaret olmadan, özellikle geçen sene Final oynadıklarını düşününce, bir anda gerçekleşmesi şok edici oldu. Bu ligde belki de sadece birkaç kişinin takımında kalacağına emin bir şekilde yoluna devam edebileceğine dair bir hatırlatma niteliğindeydi. Her şekilde oldukça benzersiz bir durum. Ama bana kalırsa bunun sessiz sedasız gerçekleşmiş olması fikri bile inanılmazdı."



Takas, Lakers'ın Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i almasını sağlarken, Mavericks'in Davis, Max Christie ve 2029 birinci tur seçimini almasını sağladı. Utah Jazz ise, Jalen Hood-Schifino ve iki ikinci tur seçimini güvence altına alarak anlaşmayı kolaylaştırmada önemli bir rol oynadı.



Lakers'ın Doncic'i alma kararı, takımın 25 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli bir temel taşı olarak görmesiyle ilgili takım içi görüşmelerin ardından geldi. Doncic, baldır sakatlığı nedeniyle kenarda kalmasına rağmen bu sezon ortalama 28.1 sayı, 8.3 ribaund ve 7.8 asist üretti.