Curry'den Golden State taraftarını yıkan açıklama

NBA’de Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finallerinin 4. maçında Timberwolves’a karşı 3-1 geriye düştü. Steph Curry, maç sonrasında sakatlığını açıkladı ve takımının sezonunun büyük tehlike altında olduğunu duyurdu. Curry, Game 1’in ikinci çeyreğinde hamstring sakatlığı yaşamıştı ve o günden beri sahalardan uzak kaldı.

MAÇ 5'TE OYNAMAK İMKANSIZ GİBİ

Curry, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Superman olmayı çok istesem de bunu yapamam" diyerek, bu durumun ne kadar zorlu olduğunu vurguladı. Yıldız oyuncu, Çarşamba günü oynanacak Game 5’te sahada olmanın imkansız olduğunu belirtti. Warriors, Curry olmadan mücadele etmek zorunda kalacak.

GOLDEN STATE'İN SEZONU ŞANSINA BÜYÜK DARBE

Warriors’ın tek umudu, seriyi 6. maça taşıyabilmek. Eğer seriyi uzatabilirlerse, 6. maçın oynanması için 3 gün ara olacak. Bu, Curry'nin dönüşü için en büyük ihtimal. Ancak, Warriors, 3. ve 4. maçlarda gösterdiği iyi performansa rağmen, bu maçları kazanmayı başaramadı. Timberwolves, 3. çeyrekte 17-0'lık bir seri yakalayarak farkı açtı ve maçı kazandı. Artık, Warriors'ın kalan maçlarda ciddi bir geri dönüş yapması gerekiyor.