Curry'nin kulakları çınladı: Zorla sevda olur mu?

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Curry'nin kulakları çınladı: Zorla sevda olur mu?

Utah Jazz, daha önce Washington Wizards, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets forması giymek istediğini açıklayan Ace Bailey'i 5. sıradan draft etti.

NBA 2025 Draft ilk turu Brooklyn’de gerçekleştirildi. Dallas Mavericks ilk sıradan seçim hakkını Duke’un forveti Cooper Flagg’i alarak kullandı.

Gecenin en büyük sürprizi Utah Jazz’in 5. sırada Ace Bailey’i seçmesiydi.

Daha önce Washington Wizards, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets gibi takımları istediğini söyleyen 18 yaşındaki Ace Bailey, Utah Jazz tarafından 5. sıradan seçildi.

Draft gecesi sonrası konuşan Bailey, “Bu bir nimet. Şu an çok gülümsüyorum çünkü bu noktaya gelmek için ben ve ailem çok fedakârlık yaptık” diye konuştu.

Jazz'ın Bailey'yi seçmesi, şu anda Golden State Warriors’ta efsane olan Stephen Curry’yi anımsattı.

Curry de 2009 Draft’ı öncesi 8. sıradan seçim hakkı olan New York’a gitmek istediğini duyurmuş, Golden State’in deneme antrenmanı tekliflerini reddetmişti. Ancak yine de Golden State 7. sıradan Curry’yi seçmiş, bu oyuncu ile 3 NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

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