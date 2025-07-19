Cursor, GitHub Copilot’a rakip olma yoluna girdi

Yazılım geliştiricilere yönelik yapay zekâ destekli araçlarıyla dikkat çeken Cursor, kurumsal pazarda Microsoft’un GitHub Copilot ürününe doğrudan rakip olacak adımlar atıyor. ABD merkezli Cursor’un arkasındaki şirket olan Anysphere, kısa süre önce müşteri ilişkileri yönetim yazılımı üreten Koala adlı AI girişiminin önemli mühendislerini transfer etti. Koala, Eylül ayında tamamen kapanacağını açıkladı.

Bu hamle, Cursor’un bireysel yazılımcıların ötesine geçip şirketlerin tercih ettiği kurumsal çözümler arasında yer alma hedefini gözler önüne seriyor. TechCrunch'a konuşan kaynaklara göre anlaşma kapsamında Koala'nın tüm çalışanları devralınmadı ve şirketin CRM ürünü Cursor bünyesinde yer almayacak.

GİTHUB COPİLOT, ANTHROPİC VE DEVİN İLE REKABET KIZIŞIYOR

Cursor’un kurumsal pazara yönelik bu agresif büyüme stratejisi, sektördeki dev oyuncularla başa çıkabilmek adına atılmış stratejik bir adım. Microsoft, yıllardır süregelen kurumsal ilişkileri, güvenlik altyapısı ve destek ekibi sayesinde GitHub Copilot’u birçok şirkete başarıyla konumlandırmış durumda.

Ancak Cursor da boş durmuyor. Şirketin satış ve pazarlama ekipleri hızla büyürken, güvenlik departmanının başına Resourcely’nin eski CEO’su Travis McPeak getirildi. Anysphere, Haziran 2025’te 500 milyon dolarlık yıllık tekrarlayan gelire ulaştığını ve Nvidia, Uber, Adobe gibi devlerle çalıştığını duyurdu. Kurumsal müşterilerden elde edilen gelir oranı giderek artıyor.

Bununla birlikte, Cursor sadece Microsoft’la değil, Claude Code ürünüyle hızla yükselen Anthropic ve AI kodlama aracı Devin’in üreticisi Cognition gibi yeni tehditlerle de karşı karşıya. Özellikle Anthropic, Cursor’un en büyük teknoloji tedarikçilerinden biri. Yani bu rekabet aynı zamanda işbirliğini de içeriyor.

BÜYÜK OYUNCULARIN PEŞİNDE: GOOGLE, META, COGNİTİON

Cursor’un bu agresif büyüme hamleleri, büyük teknoloji şirketlerinin yaptığı ‘tersine yetenek alımları’ (reverse acqui-hire) stratejisini hatırlatıyor. Meta’nın kısa süre önce Scale AI lider kadrosunu işe alması gibi, Google da Cursor’un rakibi Windsurf’ün yönetici ekibini kendi bünyesine katmış durumda. Kalan Windsurf çalışanları ise Cognition tarafından transfer edildi.

Bu gelişmeler, yazılım mühendislerinin verimliliğini artırmayı hedefleyen AI tabanlı araçların 2025 itibarıyla teknoloji dünyasının en çok rağbet gören ürün grubu hâline geldiğini gösteriyor. Kodlama araçları, yatırımcıların gözünde artık sadece deneysel çözümler değil, günlük kullanıma entegre olmuş ve ciddi gelir sağlayan ürünler.

Sonuç olarak, Cursor’un bundan sonraki adımları, onu dev rakiplerinin arasına taşıyabilir ya da pazarda yeterince hızlı ölçeklenemeyen bir startup olarak kalmasına neden olabilir. Mücadele artık sadece iyi bir araç üretmek değil, bunu en hızlı şekilde kurumsal pazara yaymakla ilgili.