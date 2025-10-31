Ülkemizde bir yıkım yaşanıyor:

Sadece çürük binalar değil, vicdanı değerler de çöküyor.

Türkiye’de iktidara “hesap sorma” adeta yok edildi.

Bu yokluk, kimi insanlara “nasıl olsa bir şey olmaz” cesaretini veriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 11 Haziran 1930 tarihinde 1715 sayılı Kanunla kuruldu, 1 Ocak 1931’de resmen faaliyete geçti.

Bürokrasinin zirvesi olan 95 yıllık Merkez Bankasının kuruluşundan bu yana:

64 hükümet görev yaptı.

30 başbakan görev yaptı.

12 Cumhurbaşkanı görev yaptı ki Recep Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü dönemidir.

95 yıl boyunca Merkez Bankasında tek bir usulsüzlük ya da yolsuzluk ya da skandal yaşanmadı.

Ta ki ucube tek adam rejimine kadar.

Ta ki Erdoğan’ın “Metal yorgunluğu” yani çürümüşlük itirafına kadar.

Merkez Bankasının ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) üzerinden yürütülen “çipli kart ve TROY yazılımı” ihalelerinde yolsuzluk ortaya çıktı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener’in de bulunduğu yöneticiler tutuklandı.

Kamu zararı 100 milyon liranın üzerindeydi.

Şener’i bu göreve kimler nasıl atadı?

Bu önemli detayı muhalefet de medyada da umursamıyor ama yine iş başa düştü. Anlatayım.

2 Eylül 2016’da Emrah Şener Başkan Yardımcılığına atandığında Başbakan; Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal idi.

Ve Şener 3’lü kararname ile yani Ağbal, Yıldırım ve Erdoğan tarafından atandı.

Ucube tek adam rejimi 24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ile yürürlüğe girdi Erdoğan 2. Kez cumhurbaşkanı seçildi.

Başbakan Yıldırım Boşbakan oldu, başbakanlık yani parlamenter rejim çöpe atıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Maliye Bakanlığına “Halk Bank’ı da dolandırmaya çalışmakla” suçladığı İngiliz Mehmet Şimşek’i atadı.

Halk Bank’ı bilemem ama bilgimiz şudur:

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev süresi dolan Dr. Emrah Şener 2 Eylül 2020’de “Cumhurbaşkanlığı kararı” ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu göreve tekrar atandı.

Özetle tutuklu Şener’in 2. Döneminde yaptığı iddia edilen “çipli kart ve TROY yazılımı” ihalelerinde yolsuzluğu 2024- 2025’tedir.

Bilirsiniz ki, “suçun şahsiliği” anayasa hükmüdür.

Parlamenter rejimde TBMM bakan ve Başbakanlar hakkında hesap sorulması için “Yüce Divan” yolu ile Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına karar verilirdi.

Ucube Tek Adam Rejiminde cumhurbaşkanları ve bakanlar için bu hesap sorma yöntemi “çıkmaz yol” oldu şöyle ki;

Meclis üye tam sayısının beşte biri (120 milletvekili) tarafından yazılı önerge veriliyor.

Üye tam sayısının üçte ikisinin beşte üçü (360 milletvekili) çoğunluğuyla soruşturma açılmasına karar veriliyor.

Soruşturma açılırsa, 15 üyeli bir komisyon oluşturuluyor.

Komisyon raporu Genel Kurul’da görüşülüyor.

Cumhurbaşkanı ve bakanların Yüce Divan’a sevki için 400 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor.

Sonuç: 600 sandalyeli Meclis’te 400 oy olmadan Yüce Divan’a gönderilemiyorlar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, imzası bulunan paraların arkasında kamu zararı iddialarıyla tutuklanıyor.

Bu arada bir skandal da futbolda patlıyor.

150’den fazla futbol hakemi bahis oynadığı gerekçesiyle disipline sevk ediliyor.

Çürümek insani çürütülmek siyasi sonuçtur.

Ama hesap sorma ve hesap verme hukukun ve adaletin olmazsa olmazıdır.

Bugün Ekrem İmamoğlu’ndan nasıl belediye faaliyetleri nedeniyle imzası olsun olmasın sorumlu tutuluyorsa soruyorum:

Türkiye’yi yöneten siyasilerden neden hesap sorulmuyor?

Neden siyasi sorumlulukları nedeniyle istifaları muhalefet tarafından istenmiyor?

Portekizli hukuk profesörü Nuno Garoupa, “Popülist Anayasal Geri Kayma ve Yargı Bağımsızlığı: Türkiye’den Kanıtlar” (2024) adlı çalışmasında şu acı tespiti yapıyor:

“Yargı bağımsızlığının gerilemesi, popülist yönetimlerin kendi hukuki dokunulmazlık zırhını kalıcılaştırmasının aracıdır.”

Ele güne rezil olduk vallahi…