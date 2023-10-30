Çürümüşü daha yararlı

Muşmulayı pek çoğumuz bilir ancak yararlarının ne olduğunu bilmeyiz. İşte muşmula ve az bilinenleri...

İsa Karaarslan KAYNAK: Haber Merkezi
Çürümüşü daha yararlı

Kimilerine göre döngel, beşbıyık, ezgil. En çok bilinen adı muşmula ve tam da mevsimi. Peki vücudumuzda hngi sağlık sorunlarına iyi geliyor? İşte yanıtı.

Muşmula yı sevenler yararlarını da az çok biliyor. Ancak çok az bilinen faydaları bilinmiyor. İşte o faydalar:

Kabızlık ve sindirim problemleri yaşayanların imdadına koşan muşmula, bağırsak hareketlerini hızlanmasına ve dolayısıyla kabızlığın düzelmesine destek sağlıyor.

Özellikle sonbahar aylarındaki diyetlerde çok faydalı.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor, iltihabı anında yok ediyor.

Tam bir kalsiyum, fosfor, potasyum ve demir deposu olduğundan vücuda ferahlık sağlıyor.

Vücuda zararlı olan toksinleri yok ediyor.

Depresyona iyi geliyor.

Cilt kanserini önleyici özelliği bulunuyor.

Mide bulantısı ve kusmaları önlüyor.


MUŞMULA ÇEKİRDEĞİ ZARARLI MI?


Sindirim sistemini düzenleyerek idrarı artırıcı bir etki yaratıyor.

Mesane ve böbreklerdeki taşın dökülmesine yardımcı oluyor.

Vücuttaki ödemi atıyor.

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