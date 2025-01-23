Çuval deposunda yangın

Mersin’in Akdeniz ilçesinde bulunan bir çuval deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
HAL MAHALLESİ'NDEKİ DEPODA YANGIN ÇIKTI
Yangın, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi’ndeki bir çuval deposunda meydana geldi. İçerisinde naylon çuvallarının bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
HASAR TESPİTİ VE İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana gelirken, soğutma çalışmaları devam etti. Olayla ilgili yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.