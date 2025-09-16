Çuval içerisinde yavru köpekler bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karayolu kıyısına çuvalla bırakılan iki yavru köpek jandarma görevlilerince kurtarıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılan devriye esnasında yol kenarına bırakılan yavru köpekler bulundu.

15 Eylül 2025’te Muş-Bingöl karayolu üzerinde sürdürülen devriye sırasında, yol kenarında hareket eden bir çuvalı fark eden ekipler durumu inceledi. Gerçekleştirilen kontrolde çuval içerisinde henüz birkaç haftalık olduğu tahmin edilen iki yavru köpek belirlendi.

Ekipler tarafından bulunduğu noktadan alınan yavru köpekler, Muş Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Sahası’na teslim edilerek koruma altına alındı.

