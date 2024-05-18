Çuval yüklü kamyonetlerin tehlikeli yolculuğu

79 DU 538 ve 16 K 4687 plakalı iki kamyonet, kasalarına fazla yüklenmiş tonlarca kağıt ve hurda ile yola çıktı.

Bu durum, virajlarda yüklerin dengesiz bir şekilde hareket ederek devrilmeye hazır hale gelmesine yol açtı.

Dikkatsiz sürücüler, diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı ve trafikte korku ve endişeye neden oldu.

Bu tehlikeli yolculuk ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diğer sürücülerin canını hiçe sayarak yola devam eden kamyonet sürücüleri, kendi canları yanında diğer sürücülerin güvenliğini de tehlikeye attılar.