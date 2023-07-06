Çuvalın intikamını alan efsane albay yıllar sonra bilinmeyenleri açıkladı

4 Temmuz 2003’te gerçekleşen ve tarihe ‘Çuval olayı’ olarak geçen skandal olayda ABD’li askerler Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bulunan Türk karargahını basarak askerlerimizin başına çuval geçirerek gözaltına almıştı. Büyük skandaldan yaklaşık 1 yıl sonrasında ise Türk askerleri ABD’li bir albayı ve yanındakileri gözaltına almış ve ABD’li albayı soymuştu.

İkinci çuval hadisesinde ABD’li albayı gözaltına alan ve o dönem Jandarma Kurmay Albay olan Aziz Ergen, Irak savaşı öncesinde verilen emirlere. Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda o emirleri şöyle sıraladı:

“-20 Mart 2003’de K.Irak’da ilk ABD bombası patlayınca her ABD’li askerin güvenliği sağlanacak,

-Türk Hücre Timlerinin yerleri ve ellerindeki silahların cinsleri ABD’lilere bildirilecek, sivil kıyafet giyilmeyecek,

-ABD’li askerelere silah doğrultulmayacak!”

“BU EMİRLERİ KİM VERDİ?”

Aziz Ergen, Söz konusu emirleri kimin verdiğini sorarak Türk askerlerinin elini kimlerin bağladığının sorgulanması gerektiğinin altını çizdi. Ergen’in yaptığı paylaşımlar şöyle:

“Bu emirleri kim verdi? AKP iktidara geleli 3 ay olmuş. AKP yöneticileri Askerlerden randevu bile alamıyorlardı. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan o süreçte mecliste bile değildi. Peki Türk Ordusu’nun elini kolunu kim bağladı? Sorgulamak zorundasınız!

Eğer 19 Mayıs 2004’de ikinci çuval hadisesinde Komutanlarımın emrini dinlemiş olsaydım ben ve askerlerim de esir alınacak ve başımıza çuval geçirilecekti.

Ey Kemalist, duydun! Kesinlikle özgür olmalı milletimiz, kesinlikle bağımsız olmalı. Bugün ve her zaman!…İlk kaygılarından biri budur senin; kim karşı çıkarsa, can düşmanın bil onu. Bir parola gibi aktarılmalı bu kararlılık kuşaktan kuşağa.."

YANINDA GÖREV YAPAN ASKER ‘GURUR DUYUYORUM’ DEDİ

Öte yandan Aziz Ergen’e destek için yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Bir dönem Ergen’in komutanlık yaptığı bölükte askerlik yaptığını belirten Twitter kullanıcısı, “Süleymaniye’deki Çuval Olayından 10 Ay Sonra, Mayıs 2004’te Bir Amerikalı Albayı Esir Alıp, Soyan (Van ili Çatak ve Bahçesaray İlçesi Kırsalında Birlikte Görev Yaptığım) Bölük Komutanım Kurmay Albay Aziz Ergen'le Gurur Duyuyorum” dedi.