İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesindeki bir depoda çok sayıda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, ismi açıklanmayan bir şüphelinin deposuna operasyon düzenledi.

Depodaki aramada dünyada koleksiyon amacıyla üretilen bir markaya ait, gümrük kaçağı 2 bin 605 pelüş oyuncak ele geçirildi. Operasyonda şüpheli depo sahibi gözaltına alındı. Ele geçirilen oyuncakların piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtildi.