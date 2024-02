Cüzdan nerede taşınmalı

Uzmanları özellikle erkekleri: Arka cepte taşınan cüzdan omurga eğriliği yapıyor.

Türkiye’deki erkeklerin çoğunun cüzdanlarını arka ceplerinde taşıdıklarını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arzu Dinç Yavaş, arka cepte taşınan cüzdanların omurga eğriliğine yol açtığını vurguladı.

Sürekli arka cepte taşınan cüzdanın oturma düzenini bozduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Yavaş, "Bu durum başta kalça ve bacakta şiddetli ağrı, uyuşma, karıncalanma gibi sorunlara neden olur. Tedavi edilmez ve hâlâ arka cepte cüzdan taşımaya devam edilirse durum, yürüme güçlüğü ve omurga eğriliğine kadar gidebilir” dedi.

Genellikle arka cepte taşınan cüzdanlar, birçok sağlık problemine sebep olabiliyor. Özellikle arka cepte cüzdanla uzun süre oturanlarda, oturma pozisyonunda dengesizlikler ortaya çıkıyor. Bu dengesizlik de omurga ve kaslara yansıyor. Bu yüzden biyomekanik eksende meydana gelen bozuklukla kaslarda kasılma ve spazmla oluşan ağrılar olabiliyor. Cepte taşınan kalın cüzdanların, kalçada siyatik sinir adı verilen bölgenin tam çıkış yerinde baskı yaptığını anlatan Arzu Dinç Yavaş, “Bu yüzden kalçada derin ağrılar oluşuyor ve hastalarımız yürürken zorlanıyor. Hatta bu durum uzun süre devam ederse kalçayı dışarı doğru atarak yürümelerine sebep oluyor” diye açıkladı.

EN ÇOK KİMLER KULLANIYOR

Genellikle erkek hastaların bazen de kadınların bu şikâyetlerle kendilerine geldiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Arzu Dinç Yavaş, “Özellikle uzun süreli oturması gerekenler bu sorunu yaşıyor. Çünkü daha çok risk altındalar. Bu hastalıkların en çok görüldüğü meslekler ise şoförlük. En çok şoförler bize geliyor. Hastalarımız çoğunlukla ağrılarının cüzdanla oturmaktan kaynaklandığının farkında değil. Genelde biz doktorlar, ‘cüzdanınızı nerede taşıyorsunuz’ diye soruyoruz. Ağrıların nedeni bu şekilde anlaşılıyor” Diye konuştu.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Hastaların bazılarının cüzdan yüzünden oluşan ağrılarını bel fıtığıyla karıştırdıklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yavaş şu uyarılarda bulundu:

“Cepte cüzdan taşımayın, sert zemine asla oturmayın. Çünkü sert zemine oturmak da bu tür sorunlara yol açmaktadır. Tedavi için kalça kaslarını çalıştıran bazı egzersizleri tavsiye ediyoruz. Kası esnetme, güçlendirme egzersizleri ve bölgeye masaj yapılabilir. Ağrı ve kası gevşetmek için antienflamatuar ilaçlar ağızdan ya da krem olarak alınabilir. Ayrıca fizik tedavi yöntemlerinden de yararlanıyoruz. Kalçaya uygulayacağımız sıcak- soğuk uygulamalar, elektro terapi akımları da bize tedavi açısından destek oluyor. Hasta egzersizlerini düzenli yaparsa genelde olumlu sonuç alınıyor.”

ÇOCUKLARDA SKOLYOZA NEDEN OLUYOR

Dr. Öğr. Üyesi Yavaş, “Ayrıca bu durum yaşa bağlı değildir, her yaşta görülebilir. Önemle belirtmek istediğim bir nokta da şu; gelişim çağındaki gençlerde çocuklarda dengeli oturma çok önemli. Çünkü cüzdana bağlı olarak dengesiz oturmak, oturma yüzeyindeki dengesizlikler omurga eğriliği ve skolyoza neden olabilir. Bu yüzden gençlerden, her iki kalça ve her iki bacakları eşit seviyede olacak şekilde oturmalarını rica ediyoruz” dedi.