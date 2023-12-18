Cüzdanını bulunca sarılarak dua etti. İnsanlık ölmemiş

İstanbul Fatih'te bir çantacıda alışveriş yaparken cüzdanını unutan yabancı turist iş yerinden ayrıldı. O sırada cüzdanını valizin üzerine koymuştu. Cüzdanı çantacıda unuttuğunu fark edince geri geldi. Panik haldeki turiste esnaf ona sakın olmasını oturmasını söyledi. Cüzdanı kasadan çıkardığında yabancı kadın mutluluktan havalara uçtu. Adamın dizlerine kapandı ellerini iki yana açıp dua etti sonra da sarıldı. O duygusal anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak olumlu tepkiler aldı. O anları @istanbulhavadis isimli kullanıcı paylaştı.