Cüzdanını bulunca sarılarak dua etti. İnsanlık ölmemiş

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da turistin dükkanda düşürdüğü cüzdanı dükkan sahibi teslim etti. Turist cüzdanının bulunmasına ağlayarak ve esnafa sarılarak tepki verdi.

İstanbul Fatih'te bir çantacıda alışveriş yaparken cüzdanını unutan yabancı turist iş yerinden ayrıldı. O sırada cüzdanını valizin üzerine koymuştu. Cüzdanı çantacıda unuttuğunu fark edince geri geldi. Panik haldeki turiste esnaf ona sakın olmasını oturmasını söyledi. Cüzdanı kasadan çıkardığında yabancı kadın mutluluktan havalara uçtu. Adamın dizlerine kapandı ellerini iki yana açıp dua etti sonra da sarıldı. O duygusal anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak olumlu tepkiler aldı. O anları @istanbulhavadis isimli kullanıcı paylaştı.

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