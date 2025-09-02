Cüzdanları yakacak yeni zam dalgası geliyor



Tayvan merkezlin şirket, 5nm ve altındaki tüm üretim teknolojilerinde yüzde 5 ila 10 arasında fiyat etiketini yukarı çekmeyi planlıyor.

DigiTimes’ın aktardığı bilgilere göre bu kararın arkasında hem ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri hem de küresel tedarik zincirindeki artan maliyetler bulunuyor.

Şirket, baskılanan kâr marjlarını dengelemek için fiyat politikasını revize etme yoluna gitti.

APPLE VE NVİDİA İLK ETKİLENENLER OLACAK

Yeni fiyat düzenlemesinin en çok etkilediği üretim süreçleri arasında 5nm, 4nm, 3nm ve 2nm çipler öne çıkıyor. Teknoloji piyasasında şirketinn en bilindik müşterileri Apple ve Nvidia’nın daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Öte yandan eski nesil çiplerde ise indirim planlanıyor.

