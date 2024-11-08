CV Bank ile İzmir'de 874 kişi iş sahibi oldu

İş arayan yurttaşlar ile personel arayan firmalar arasında köprü görevi yapan Gaziemir Belediyesi’nin CV Bank birimi, ekim ayında 87 kişinin, yılın 10 ayında ise 874 kişinin yeni işine kavuşmasını sağladı.

Gaziemir Belediyesisi'nin CV Bank biriminde özel bir yazılımla kayıt altına alınan yurttaşların özgeçmişleri, personel arayan firmalarla paylaşılıyor. Vatandaşların hedefledikleri işe ulaşmalarına ve kariyer planlaması yapmalarına destek olan CV Bank, düzenlediği toplu iş görüşmelerinde iş arayanlarla, işletmeleri bir araya getiriyor. Ekim ayında 271 kişinin CV kaydını alan birim, bu özgeçmişleri 822 kez işletmelerle paylaştı. Ekim ayında düzenlediği toplu iş görüşmelerinde 84 kişiyi yeni işine kavuşturan CV Bank, yılın 10 ayında 874 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

CV Birimi’nde verdikleri hizmetle yurttaşların kariyerlerine uygun iş, firmalarında ihtiyaçlarına uygun personel bulmalarına destek olduklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Ülkemizin en büyük sorunlarının başında gelen işsizlik, yaşadığımız ekonomik krizle birlikte daha da derinleşiyor. CV Bank birimimizde verdiğimiz hizmetle, işsizlikle mücadele eden ve çalışmadığı için ekonomik dar boğazda olan yurttaşlarımızın iş arayışlarına destek oluyoruz. CV Bank’ın yılın ilk 10 ayında düzenlediği toplu iş görüşmeleri sonucunda 874 kişi yeni işine kavuştu. İş arayan yurttaşlarımız ile personel arayan firmalarımızı CV Bank birimimize bekliyoruz” diye konuştu.