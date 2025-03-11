CW Enerji’den 13 milyon dolarlık anlaşma

CW Enerji arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu için KDV hariç 13 milyon 110 bin 218,10 dolarlık anlaşma imzalandı. 30 Eylül 2024 tarihinde KAP duyurusunda paylaşılan projenin 2025 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, "Yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımları artırmayı hedefliyoruz ve bu amaç doğrultusunda kararlı adımlarla yol alıyoruz. Bu kapsamda ülkemizin enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılamaya katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

CW Enerji tüm hızıyla güneş enerji santrali projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Anlaşma yaptığı firmalara bir yenisini daha ekleyen CW Enerji ile Almer Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 13 milyon 110 bin 218,10 dolarlık anlaşma imzalandı. Anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, büyüme yolculuklarına hızla devam ettiklerini söyledi. Bugüne kadar birçok firma ile birbirinden güzel anlaşmalar yaptıklarını belirten Yılmaz, "CW Enerji olarak büyüme yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'nin hemen her yerinde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımları artırmayı hedefliyoruz ve bu amaç doğrultusunda kararlı adamlarla yol alıyoruz. Bu kapsamda ülkemizin enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılamaya katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

PROJENİN 2025 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNİN SONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Gerçekleştirdikleri projelerle yenilenebilir enerji sektörüne önemli katkılarda bulunduklarına dikkat çeken Yılmaz, güneş enerjisinin yaygınlaştırılması ve Türkiye'deki enerji bağımsızlığının artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Yılmaz, bu doğrultuda yeni bir anlaşmaya daha imza attıklarını dile getirerek, "Şirketimiz ile Almer Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 13 milyon 110 bin 218,10 dolarlık bir anlaşma imzaladık. Söz konusu projenin 2025 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor" diye konuştu.

İmzaladıkları bu yeni anlaşma ile çevre dostu enerji üretimine katkı sağlayacaklarını belirten Yılmaz, aynı zamanda her bir anlaşma ile Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne ivme kazandırdıklarına dikkat çekti.