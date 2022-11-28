Cyber Monday yani Siber Pazartesi Black Friday, Efsane Cuma indirimlerinin ardından popüler oldu. Tüm dünyada aynı gün yapılan indirim kampanyalarına Cyber Monday (Siber Pazartesi) de eklendi. Peki, Peki, Cyber Monday (Siber Pazartesi) indirimleri ne zaman? Cyber Monday (Siber Pazartesi) indirimi nedir?

Black Friday Efsane Cuma ve Efsane Kasım isimleriyle 25 Kasım Cuma günü tüm Türkiye’de tüketiciyi bir alışveriş çılgınlığına sürükledi. Neredeyse tüm markaların indirime girdiği Black Friday’in ardından yeni bir alışveriş trendi gündemde: Cyber Monday yani Siber Pazartesi.

Son yıllarda popülerleşmeye başlayan Cyber Monday (Siber Pazartesi) 28 Kasım Pazartesi yani bugün gerçekleşiyor. Markaların indirimlerine devam ettiği Cyber Monday’de (Siber Pazartesi) alışveriş çılgınlığı devam ediyor. Peki, Cyber Monday (Siber Pazartesi) ne demek?

CYBER MONDAY, SİBER PAZARTESİ NEDİR?

Son yılların en çok dikkat çeken ve oldukça önemli olduğu düşünülen bir e-ticaret terimi olan Cyber Monday yani Siber Pazartesi bir indirimli alışveriş günüdür.

İlk defa 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıldığı ifade edilen Cyber Monday terimi Siber Pazartesi, Şükran Bayramı’ndan sonraki ilk pazartesi gününe işaret eder. Siber Pazartesi ya da diğer adıyla Cyber Monday’de, tıpkı Black Friday’de olduğu gibi çok büyük kampanyalar yapılır, kişiler alışveriş yapmaya teşvik edilir, herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mümkün kılınır ve ekonomi canlandırılır.

Cyber Monday (Siber Pazartesi) ile Black Friday arasında epey benzerlik olsa da aralarında önemli bir fark olduğu da ifade edilir. Black Friday, dünya genelinde karşılığı olan en büyük indirim günü olarak bilinir. Cyber Monday ise Black Friday’den hemen sonra gelen yani en önemli ikinci indirim günüdür. Bu iki indirim günü arasındaki en temel fark ise Cyber Monday’de küçük boyutlu teknolojik ürünlerde daha fazla kampanya yapılır, Black Friday’de ise daha büyük ürünler özelinde kapsamlı kampanyalar düzenlenir.

Cyber Monday, Siber Pazartesi eskiyen televizyonu, artık eskisi kadar hızlı çalışmayan bilgisayarı ya da telefonu yenilemek için ideal bir gün olarak tanımlanır. Ayrıca daha önce hiç satın alınmamış olan ancak karlı bir indirime tabi tutulduğu için denenmek istenen teknolojik ürünler de Cyber Monday, Siber Pazartesi gününde dikkat çeker.

2022 CYBER MONDAY, SİBER PAZARTESİ NE ZAMAN?

Cyber Monday yani Siber Pazartesi, 2022 yılında Cyber Monday günü, 28 Kasım’a denk gelmektedir.