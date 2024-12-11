Cyberpunk yeni güncellemesiyle fırtına estirmeye geliyor

Cyberpunk 2077, yeni 2.2 güncellemesiyle hem eski hem de yeni oyuncuları heyecanlandırmayı başarıyor. Rayfield’in CrystalCoat teknolojisi, Mizutani, Quadra ve Villefort gibi markalar için de kullanılabilir hale geldi. Oyuncular, Kiroshi optiklerini kullanarak araçları tarayıp Twintone teknolojisiyle benzersiz boya tasarımları oluşturabilecek.

Güncellemeyle eklenen yeni araçlar listesinde Phantom Liberty için özel modeller de yer alıyor. Mizutani Hozuki MH2, Quadra Type-66 gibi popüler seçenekler, artık Night City sokaklarında oyuncuların hizmetinde.

ÖZELLEŞTİRME SEÇENEKLERİNDE DEV ADIMLAR

Karakter özelleştirme alanında getirilen yenilikler dikkat çekiyor. 32 yeni göz rengi, 4 yüz dövmesi, 2 vücut dövmesi ve 8 kozmetik siber ekipmanla V’nin görünümünü daha da özgünleştirmek mümkün hale geliyor. Ayrıca yeni Plain-to-Punk kaydırıcısı sayesinde karakterinizi sade veya cesur bir tarzda tasarlayabilirsiniz.

FOTOĞRAF MODUNDA YENİLİKLER

Topluluk taleplerine kulak veren CD Projekt Red, Fotoğraf Modu’nu baştan sona elden geçirdi. Artık Drone Kamerası serbest kamera olarak kullanılabiliyor, üç NPC eklenebiliyor ve yeni aydınlatma kaynaklarıyla karelerinizi şekillendirebiliyorsunuz. Galeri sekmesi, oyuncuların fotoğraflarını oyun içinde sergilemelerine olanak tanıyor.

HATA DÜZELTMELERİ VE PHANTOM LİBERTY GÜNCELLEMELERİ

Oyun deneyimini engelleyen pek çok hata giderildi. “Where the Bodies Hit the Floor” gibi görevlerde ilerleme engelleri kaldırıldı. Phantom Liberty’e özel düzenlemelerle çıkmaz yollar ve görünmez duvar sorunları ortadan kaldırıldı.

“Run This Town” görevi artık sürükleyici bir şekilde tamamlanabilirken, çeşitli görevlerdeki zaman atlamasıyla ilgili sorunlar da düzenlendi. Oyuncular, Reed’in arabasından çıkış sonrası kaydetme nedeniyle yaşanan hızlı seyahat engeli gibi Phantom Liberty’ye özel problemlerle artık karşılaşmıyor.

PERFORMANS VE ÇOK DAHA FAZLASI

PC sürümünde optimize edilen işlem sistemiyle Intel Arrow Lake tabanlı işlemcilerde %33 varan performans artışı sağlandı. Razer Chroma efektleri de Phantom Liberty’nin öne çıkan sahnelerine eklendi.

Cyberpunk 2077 2.2 güncellemesi, oyunun halen gelişim gösterebileceğini kanıtlayarak hem PC hem de konsollarda ücretsiz olarak sunuluyor. Bu yenilikler, oyuncuları tekrar Night City’nin kaotik ve bir o kadar da büyüleyici dünyasına davet ediyor.