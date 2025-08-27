ÇYDD: Karma eğitimi hedef alan zihniyeti kabul etmiyoruz

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Düzce'de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi'ne kayıt için giden velilere verilen “Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar” adlı listeye tepki göstererek, “18 maddelik liste, Cumhuriyetimizin temel değerlerine, laik, bilimsel ve karma eğitim anlayışına bir saldırı niteliğindedir. Karma eğitimi hedef alan bu zihniyeti kabul etmiyoruz; laik ve bilimsel eğitimin, Cumhuriyetimizin geleceğini güvence altına alan temel unsur olduğunu bir kere daha vurguluyoruz” açıklamasını yaptı.

ÇYDD, Düzce’de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde velilere dağıtılan 18 maddelik listeyi “laik, bilimsel ve karma eğitim anlayışına saldırı” olarak niteleyerek, şu açıklamayı yaptı:

“Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde kayıt için okula gelen velilere verilen 18 maddelik liste, Cumhuriyetimizin temel değerlerine, laik, bilimsel ve karma eğitim anlayışına bir saldırı niteliğindedir. Listede yer alan kız ve erkek öğrencilerin kantinde ayrı sırada beklemesi, ‘arkadaşım’ veya ‘kankam’ gibi ifadelerle şakalaşmalarının bile yasaklanması; kız öğrencilerin servis araçlarının ön koltuğuna oturmasının engellenmesi gibi maddeler, eğitimde cinsiyet eşitsizliğini artırmakta ve öğrencilerimize çağ dışı uygulamaları dayatmaktadır.

Bu uygulamalar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. maddesi ile güvence altına alınmış eğitim hakkına ve laik, bilimsel, karma eğitim ilkesine açıkça aykırıdır. Anayasa, eğitim ve öğretimin Atatürk ilke ve devrimlerine, demokratik, laik ve bilimsel temellere uygun olarak düzenlenmesini zorunlu kılar. Söz konusu uygulamalar hem öğrencilerin eşit eğitim hakkını hem de Cumhuriyetimizin laik ve demokratik değerlerini ihlal etmektedir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, karma eğitimi hedef alan bu zihniyeti kabul etmiyoruz; laik ve bilimsel eğitimin, Cumhuriyetimizin geleceğini güvence altına alan temel unsur olduğunu bir kere daha vurguluyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çağ dışı uygulamalara zorlamak isteyen zihniyetin karşısında, Cumhuriyet kazanımları ile Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz.”