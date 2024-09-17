ÇYDD'den ilk 4 maddenin tartışılmasına tepki: 101 yıllık Cumhuriyetimizi yıkma girişimidir

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Anayasa'nın ilk dört maddesini değiştirmenin 101 yıllık Cumhuriyet'i yıkma girişimi olduğunu belirterek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı gereğini yapmaya davet etti.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sözleri tepki çekerken ÇYDD, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirmenin 101 yıllık Cumhuriyeti yıkma girişimi olduğunu belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı gereğini yapmaya davet etti.

Anayasa'nın dördüncü maddesinin devletin üniter yapısının zırhı ve güvencesi olduğu belirtilen açıklamada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da görevi yapılması talep edildi. ÇYDD'nin konu hakkındaki açıklaması şu şekilde oldu:

"Anayasamızın dördüncü maddesi, devletin temel niteliklerini, resmi dilini, bayrağını, ulusal marşını ve başkentini düzenleyen ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif bile edilemeyeceğini düzenler. Anayasa’nın dördüncü maddesi, devletin temel niteliklerinin, resmi dilinin, bayrağının ve üniter yapısının korucu zırhıdır ve güvencesidir.

Bu güvenceyi hedef almak devletin kuruluş ilkelerini ve temel niteliklerini hedef almaktır. Bu değişikliği önermek gericiliğe ve bölücülüğe hizmet eder ve bu değişikliği öneren siyasal partilerin demokratik siyasal hayatta yeri olmamalıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını gereğini yapmaya davet ediyoruz."