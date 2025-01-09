Cyle Larin en büyük baskıyı nerede yaşadığını açıkladı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Cyle Larin, kariyerine La Liga ekiplerinden Mallorca’da devam ediyor. Kanadalı oyuncu İngiliz basınına yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı.

Tecrübeli oyuncu yaptığı itirafta kariyerinde en büyük baskıyı Beşiktaş’ta yaşadığını söyledi. Larin, "Bazı oyuncular baskı altındayken kaybolurlar ama ben bundan hoşlanıyorum. Beşiktaş'ta oynadım, dünyada karşılaşabileceğiniz en büyük baskı bu. Bazıları bundan beslenir, bazıları biraz zamana ihtiyaç duyar. Ben baskı altında iyiyim” dedi.

Hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getiren Larin, "Her yıl Premier Lig'de oynamanın hayalini kuruyorum. Dünyanın en iyi ligi." açıklamasında bulundu.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid'le oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Larin, "Real Madrid favori elbette ama futbol bu." dedi.