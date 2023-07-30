Cyle Larin İspanya'da kalıyor

Cyle Larin, Real Valladolid'den Mallorca'ya transfer oluyor.

Cyle Larin İspanya'da kalıyor

Editör: Fatma Demirkaya

2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye kariyerine 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig şampiyonluğu sığdıran Cyle Larin, geçtiğimiz sezonun transfer döneminde takımdan ayrılmıştı.

Sonrasında bedelsiz olarak Club Brugge'nin yolunu tutsa da orada tutunamayan Kanadalı golcü, Real Valladolid'e transfer oldu.

Şimdi de Larin, Valladolid'den başka takıma transfer olacak.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin eski forvet Vedat Muriqi'nin de formasını giydiği La Liga ekibi Mallorca, bonservisi Real Valladolid'de bulunan Larin'in transferini bitirmeye çok yakın olduğu ifade edildi.

Haberde, Mallorca'nın Larin için Valladolid'e yaklaşık 7 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

28 yaşındaki Cyle Larin, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde 19 kez giydiği Real Valladolid formasıyla 8 gol 3 asist kaydetti.

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